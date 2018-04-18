علماء يتوصلون إلى طريقة جديدة في معالجة الاكتئاب

ابتكر علماء أمريكيون تقنية جديدة للوصول إلى دقة عالية في وصف عقاقير علاج الاكتئاب، بعد سنوات من تذبذب دقة وصفات الأطباء لهذه الأدوية وعدم فعاليتها لدى المرضى بنسبة تصل إلى 30%.

وتمكن باحثو مركز مستشفى ماكلين للتصوير في أمريكا، من التنبؤ بفعالية مضادات الاكتئاب باستخدام التخطيط الكهربائي لدماغ المرضى. إذ يسمح التخطيط الكهربائي بقياس نشاط القشرة الحزامية الأمامية في الدماغ، المنطقة المسؤولة عن استجابة المريض (ردود فعله)، لهذا العقار أو ذاك.

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كما تمكن العلماء من تحديد علامات خاصة في التخطيط الكهربائي للدماغ وأثرها على اختيار الأدوية المناسبة لمرضى الأعصاب. وشارك في التجربة 300 متطوع تناولوا دواء "زولوفت أو سيرتالين" المشهور في علاج الاكتئاب.

واستطاع الخبراء تحديد عدة مظاهر لنشاط الدماغ لدى تناول العقار واستطاعوا تمييز الحالات التي يفيد فيها تناوله. وعندها، وجدوا أنه كلما كان مستوى النشاط أعلى في نقاط معينة من الدماغ، كان العلاج أكثر جدوى.

ونجح العلماء بفضل تخطيط الدماغ الكهربائي في تحديد الدواء الأمثل والأكثر فائدة لكل مريض على حدة. وبهذه الطريقة توصل العلماء لطريقة مثلى في وصف العقاقير الطبية في حالات الاكتئاب وأمراض الأعصاب الأخرى، ما يوفر الوقت والجهد والمال على المرضى، وأراح الأطباء لدقة تشخيص هذه الطريقة.

ولا يستبعد العلماء فكرة التوصل إلى تطوير تقنية جديدة من شأنها أن تساعد على زيادة نشاط القشرة الحزامية الأمامية في الدماغ، وبالتالي زيادة فعالية العلاج بمضادات الاكتئاب.

المصدر: فيستي

خالد ظليطو