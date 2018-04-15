نجاح تجربة رقاقة إلكترونية تساعد على استرجاع الذكريات

اختبر أخصائيو أحد المختبرات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية رقاقات مزروعة في أجسام مجموعة من المتطوعين، تسمح باستعادة الذاكرة.

وكشفت البحوث العلمية أن الرقاقة المزروعة المحفزة، ساعدت المرضى المصابين بخلل في الدماغ على رفع قدراتهم المعرفية.

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وقال العلماء إن الذاكرة طويلة الأمد والقدرة على حفظ المعطيات المعقدة تحسنت نتيجة التجربة بنسبة 35%. أما الذاكرة الفورية فتحسنت بنسبة 37%.

وأكد العلماء أن ذاكرة الإنسان الكربونية غير الآمنة، يمكن تعزيزها بذاكرة كمبيوترية بعد زراعة رقاقة تساعد في استعادة ما نُسي.

وأكدت الدراسة التي قامت وزارة الدفاع الأمريكية بتمويلها إمكانية تطبيق تلك التكنولوجيا، حيث يتعرف العضو المزروع على نشاط الدماغ الكهرومغناطيسي، ويفرز أنماطا تستخرج الذكريات، ثم يستعيد تلك الأنماط محفزا بعض الخلايا العصبية بنبضات التيار الكهربائي الضعيف.

المصدر: رامبلر

يفغيني دياكونوف