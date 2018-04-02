بخاخ عجيب يعوض جلد امرأة التهمته البكتيريا

خضعت كريستين ليبينسكي (37 سنة) من ولاية أريزونا للعلاج بعد صراع استمر ثلاثة أشهر مع مرض خطير من أجل البقاء على قيد الحياة.

وشخص الأطباء ليبينسكي بمرض التهاب نخر الصفائح (اللفافة) (البكتريا آكلة لحوم البشر)، في شهر يناير 2018. ولعلاجها، اضطر الأطباء إلى نزع ثلث جلدها. وعقب خضوعها لعشر عمليات جراحية، فقدت كريستين مساحة كبيرة من جلدها، لم يعرف الأطباء من أين يمكنهم تعويضها.

وتوجه الأطباء إلى إدارة الرقابة الصحية للغذاء والدواء FDA للسماح لهم باستخدام بخاخ تجريبي غير مسموح باستخدامه رسميا، والذي يحل مكان جلد الإنسان.

وبعد مضي أسبوع على استخدام هذا البخاخ، التأمت 95% من جروحها، وستتمكن من مغادرة المستشفى قريبا والعودة إلى أطفالها الثلاثة.

Christin Lipinski

وتسبب مجموعة من البكتريا، وخاصة عقديات المجموعة А، المرض الذي أصيبت به كريستين. وتتكاثر هذه البكتريا بسرعة وتنتشر مسببة موت خلايا الأنسجة الرابطة للعضلات والأعصاب والدهون والأوعية الدموية والجلد. ويضطر معظم الذين يصابون بهذا المرض إلى بتر أطرافهم لمنع انتشار المرض، ومع ذلك يفارق 25% منهم الحياة بسببه.

المصدر: ميديك فوروم

كامل توما