العلماء يحددون الرياضة الأمثل لإثارة الرغبة الجنسية عند النساء

كشفت دراسة نشرها باحثون من جامعة بيركلي في كاليفورنيا، عن أن رياضة ركوب الدراجات تسهم بشكل كبير في تأجيج الرغبة الجنسية لدى الجنس اللطيف.

وشملت الدراسة 3118 امرأة، نصفهن كنّ يمارسن ركوب الدراجات بانتظام.

وقارن الأطباء حالتهن الصحية، مع التركيز على عمل الجهاز التناسلي لديهن، وأخذوا بعين الاعتبار عوامل مثل العمر والحالة العامة للقلب والأوعية الدموية.

وأوضحت الدراسة، أن الأغلبية العظمى من النساء اللواتي يمارسن ركوب الدراجات تعاني التهابات في المسالك البولية.

ووفقا لأصحاب البحث، فإن ذلك يرجع إلى الضغط الذي يمارسه المقعد على منطقة الأعضاء التناسلية والمسالك البولية، الأمر الذي "يدفع" البكتيريا المسببة للأمراض إلى عمق الجسم، مما يؤدي إلى تحامل الأوعية الدموية في المنطقة التناسلية وتخدرها.

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ووفقا للدراسة فإن هذا الأمر يتسبب بتأثير عكسي على الحياة الجنسية لراكبات الدراجات الهوائية، حيث يجعلهن أقل عرضة للمعاناة من العجز الجنسي، الأمر أكدته الأغلبية العظمى من النساء ممن خضعن للدراسة، حيث قلن إنهن يشعرن برغبة كبيرة في ممارسة الجنس، مقارنة بالنساء اللواتي لا يمارسن هذه الرياضة.

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان