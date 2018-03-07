عقار طبي للتنحيف دون ممارسة التمارين البدنية!

يختبر علماء أمريكيون مواد طبية، لها نفس تأثير التمرينات البدنية على جسم الإنسان، لمساعدة أصحاب الوزن الزائد، ممن يعانون من إعاقات تمنعهم عن الحركة.

ونشرت مجلة طبية أن علماء من معهد سولك للدراسات البيولوجية، توصلوا إلى تركيبين دوائيين أشاروا إليهما باسم " 516 " و"14"، يساعدان على تخفيض الوزن لدى الأشخاص غير القادرين على ممارسة التمارين الرياضية.

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وينشّط التركيب " 516 "، المورثات التي تحفّز على حرق الدهون في الخلايا، ويساعد مركّب "14"، الخلايا على تفكيك الكربوهيدرات لإنتاج الطاقة.

كما يشير العلماء إلى المركب "516" الذي يحارب الالتهاب المزمن في الأنسجة التالفة، الناتج عن مضاعفات مرض السكر في عمليات التمثيل الغذائي.

وقد أجرى العلماء دراسة مخبرية أثبتت فعالية هذه المركّبات الثلاثة على فئران التجارب، وبيّنت تقبّل القوارض لها، وفعاليّتها في حرق الغلوكوز، وساعدت على إنقاص وزنها بشكل ملحوظ، إلا أن هذا العقار لم يتم اختباره سريريّا بعد.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو