الإفراط في تناول الملح يضر الدماغ

تضر الحمية الغذائية الغنية بالملح بالدماغ جدا حتى عندما لا يعاني الشخص من ارتفاع ضغط الدم.

أظهرت نتائج دراسة أجريت على الفئران المخبرية، أن الحمية الغذائية ذات ملوحة عالية تقلل من كمية الدم المتدفق إلى الدماغ وسلامة الأوعية الدموية. كما أنها تقلل من القدرات المعرفية.

وجاء في الدراسة التي نشرها باحثون في "Neuroscience" أن هذا ليس بتأثير ارتفاع ضغط الدم، بل إشارة من الأمعاء على دماغ منظومة المناعة.

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تؤكد النتائج التي حصل عليها الباحثون أنه حتى قبل الإصابة بارتفاع ضغط الدم وتضرر الأوعية الدقيقة في الدماغ، ترسل الأمعاء المالحة إشارات لتهيئة الأرضية اللازمة لمختلف التغيرات الضارة.

رد فعل منظومة المناعة

لاحظ العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع تركيز الملح، يظهر في أمعائهم الدقيقة رد فعل مناعي، يؤدي إلى توسع الخلايا اللمفاوية "Th17" وارتفاع مستوى إنترلوكين 17، الذي يسبب تلف الطبقة الداخلية للأوعية الدموية في الدماغ. نتيجة لهذا تنخفض كمية الدم الواصلة إلى منطقتي الدماغ المسؤولة عن التعلم والذاكرة، وتتقلص القشرة الدماغية والحصين. وهذا يحصل حتى عند عدم وجود ارتفاع لضغط الدم.

ويشير الباحثون، إلى أنه عند عودة الفئران إلى التغذية الطبيعة أو إعطائها أدوية تكبح الإشارات المنبعثة من الأمعاء تعود قدراتها العقلية والمعرفية إلى مستواها الطبيعي.

ومن نتائج هذه الدراسة اكتشف الباحثون طريقة لإنقاذ الأوعية الدموية في جسم الإنسان من التصلب وتخليصها من الكوليسترول الذي يؤثر سلبا في حالة الأوعية الدموية.

المصدر:ميديك فوروم

كامل توما