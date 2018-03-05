اكتشاف فائدة غير متوقعة للنبيذ الأحمر والشوكولاته

اكتشف علماء المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن مركب ريسفيراترول الموجود في العنب والكاكاو له تأثير فعال مضاد للفيروسات.

وجاء في نتائج الدراسة المنشورة في موقع ميديكال إكسبريس، أن العلماء أضافوا هذا المركب الكيميائي إلى الخلايا البشرية المزروعة المصابة بفيروس مرض الجدري الذي لا يعتبر قاتلا، لذلك يستخدم عادة بمثابة نموذج للدراسة. واتضح لهم أن التركيز العالي لمركب ريسفيراترول في الخلايا لم يسمح بتكاثر الفيروس في المرحلة الأولى للعدوى.

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ريسفيراترول- هو مضاد طبيعي للأكسدة موجود في بعض النباتات، حيث بمساعدته تحمي نفسها من الفطريات والبكتريا. وإن فيتوألكسين الطبيعي موجود في قشرة العنب والمكسرات والكاكاو والعنبية الآسية.

وقد اتضح للباحثين أن مركب ريسفيراتول يحفز نشاط عوامل نضوج مصفوفة الحمض النووي الريبي، حيث يساعد في تجديد خلايا الشيخوخة، واستعادة انقسامها وزيادة طول التيلوميرات.

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وفق اعتقاد العلماء، سيسمح هذا الاكتشاف للإنسان بأن يشيخ من دون ألم. وإن العلاج باستخدام مركب الفينول النباتي يساعد في مكافحة أمراض القلب والسرطان وباركنسون والزهايمر.

المصدر: نوفوستي

كامل توما