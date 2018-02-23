أمراض المناطق الاستوائية تتجه لتصبح كارثة لأوروبا

توقع رئيس قسم الطب الاستوائي والأمراض المعدية بالمستشفى الجامعي في روستوك، ارتفاع الإصابات بأمراض المنطقة الاستوائية خلال السنوات المقبلة في ألمانيا ودعا إلى ابتكار لقاحات جديدة.

ويحذر الدكتور اميل رايزينغر أستاذ الطب ورئيس قسم الطب الاستوائي والأمراض المعدية بالمستشفى الجامعي بمدينة روستوك، من ارتفاع عدد المصابين بأمراض المنطقة الاستوائية خلال السنوات المقبلة في ألمانيا. ويدعو إلى ابتكار لقاحات جديدة.هذا الأمر سيشمل هذا المستشفى الذي يعمل فيه، لأنه في السنوات الأخيرة يلاحظ أطباء ألمانيا زيادة مستمرة في عدد المصابين بالأمراض الاستوائية. وذلك من جانب لزيادة عدد السياح الألمان الراغبين في زيارة هذه الدول دون التفكير بعواقبها، كما أن ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن الاحتباس الحراري جعل أوروبا بؤرة لأمراض خطيرة لم تعرفها سابقا.

ويذكر أن دراسة سابقة أكدت أن ارتفاع درجة حرارة الهواء الجوي يؤدي إلى انتشار البعوض النمري الآسيوي الذي ينقل حمى زيكا وحمى الضنك وداء شيكونغونيا.

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ووفق بيانات معهد روبرت كوخ، في عام 2016 سجلت في ألمانيا 956 إصابة بحمى الضنك في حين سجلت في عام 2015، 722 إصابة فقط.

ويشير الدكتور اميل رايزينغر إلى أنه لا يمكن اعتبار الأوضاع حاليا كارثية، ولكنه مع ذلك يدعو إلى الاهتمام والتركيز على ابتكار لقاحات جديدة ضد هذه الأمراض.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما