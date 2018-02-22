الغذاء الدهني يسبب انتشار سرطان البروستات

يعتقد العلماء أن الحمية الغذائية الغربية بالتوافق مع عوامل وراثية يمكن أن تسبب انتشار سرطان البروستات.

القت نتائج الدراسة التي أجريت مؤخرا الضوء على التعاون المتبادل بين الجينات والمواد الغذائية الدهنية وتشير أيضا إلى دورها في انتشار سرطان البروستات.

يقول العالم مينغ تشين، "تساعد الحمية الغربية على تطور وانتشار سرطان البروستات، بيد أنه لا توجد إثباتات مباشرة تؤكد العلاقة بين الدهون وهذا السرطان.

ويفترض الباحثون بأن الرجال الذين يتناولون أغذية دهنية يزداد احتمال وفاتهم بسبب سرطان البروستات بمقدار 2.5 مرة، مقارنة بالذين يراعون الحمية الغذائية الغنية بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

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درس بيير باولو باندولفي العوامل الوراثية التي تسبب انتشار سرطان البروستات، وخرج بتأكيدات إضافية بشأن دور الحمية الغربية من الإصابة بسرطان البروستات. لقد كان العلماء على علم بأن الجين PTEN يلعب دورا أساسيا في كبح نمو الخلايا السرطانية. وقد بينت التجارب التي أجريت على الحيوانات بأن غياب هذا الجين يسبب الانتشار. وقد حلل باندولفي معطيات الجينوم لمعرفة فيما إذا كان هناك جين آخر يؤثر في الانتشار، واكتشفوا الجين PML. وتبين بأن حوالي 20 بالمئة من الورم المنتشر ليس فيها هذان الجينان.

ويشير باندولفي إلى أنه عندما أعطي مستحضر فاتوستاتين (لمكافحة البدانة) للفئران التي تغذت بمواد غير دهنية بدأت الأورام تضمر ولم تنتشر. ولكن بعد زيادة نسبة الدهون في غذائها كبر حجم الأورام وبدأت عملية الانتشار. وهذا يدل على أن الحمية الغذائية الغنية بالدهون عامل مساعد لانتشار سرطان البروستات.

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هذه النتائج بحسب باندولفي تشكل أساسا جينيا لآليات انتشار ونمو سرطان البروستات وقد استعرضت دور عوامل الوسط المحيط في تحفيز انتشاره.

المصدر: رامبلر

كامل توما