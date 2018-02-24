السراويل المهترئة تدل على انفصام الشخصية!

يؤكد خبراء الاجتماع بأن الأزياء المهترئة والمظهر الخارجي المهمل، تدل على مشاكل نفسية واجتماعية خطيرة.

وأشار علماء النفس إلى ظاهرة محبي موضة سراويل الجينز المثقوبة والقمصان المجعدة، التي تستمر منذ عدة سنوات، بأنها علامة على مرض انفصام الشخصية.

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وقالت مديرة المعهد الاجتماعي للأمن الديموغرافي في موسكو،إيرينا مدفيديفا:" إن ظهور الشباب بثياب رثّة في السنوات الأخيرة دليل على مشاكل اجتماعية ونفسية خطيرة، كتدنّي الأخلاق وزيادة العدوانية بين الناس وتدهور العلاقات الاجتماعية".

وأضافت مدفيديفا بأن الترويج للأزياء البالية، يعكس حالة عدم الرضا لدى الجيل الشاب، ويزرع فيه عقدا عصبية واجتماعية مصطنعة، ويؤدي إلى خلل فكري خطير.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو