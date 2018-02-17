السعودية تسجل إصابات بإنفلونزا الطيور

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأنه سجل خلال 24 ساعة الماضية، 6 إصابات بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 خمس منها في منطقة الخرج وواحدة في الزلفي.

ونقلت الوكالة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، توضيحها في إيجاز أن عدد العينات التي جمعت منذ بداية الانتشار بلغ 8012 عينة جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 136 حالة، وتم التخلص من 756 طيراً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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كما أوضحت الوزارة أنه تم تسجيل بلاغين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الاستفسارات 13 استفسارا، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

المصدر: واس