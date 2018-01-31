قمر الدم.. مم نخاف؟ وهل له تأثير على ضغط الدم والحالة النفسية؟

تدور شائعات حول ظاهرة القمر الدموي التي ستحدث اليوم، وتأثيرها على صحة الإنسان وحالته النفسية، بل إن بعض الدراسات أثبتت تضاعف حوادث الدراجات النارية أثناء حدوث هذه الظاهرة الفريدة.

وتفصلنا ساعات قليلة عن ظهور القمر "الدموي الأزرق"، الليلة 31 يناير، وهو الاكتمال الثاني خلال الشهر الجاري. وقد حدث ذلك من قبل عام 1982، وسوف يتكرر عام 2037.

وخلال هذه الظاهرة، يصبح القمر أكثر سطوعا بنسبة 14% من إضاءته المعتادة عندما يكون في أقرب نقطة في مداره بالنسبة إلى الأرض.

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وعلى الرغم من بعض الأبحاث البريطانية والأمريكية عن العلاقة الطردية بين اكتمال القمر وحوادث الطرق، وتأكيد أخرى على علاقته بمرض الصرع، يؤكد علماء آخرون، على أن تلك مجرد شائعات، وأنه لا يوجد دليل على وجود أي علاقة بين اكتمال القمر والصحة العامة للإنسان.

من جانبها، تقول الاستشارية النفسية أرينا ليبكينا: "قد يؤثر اكتمال القمر على الأشخاص سريعي التأثر بالظروف المحيطة، أو الذين يعانون من مرض الشك، وأصحاب الحالات النفسية المضطربة". كذلك تنصح الاستشارية "بعدم اتخاذ قرارات مهمة في هذا اليوم، واتباع حمية لمدة يوم واحد، بإنقاص كمية الغذاء".

المصدر: غازيتا رو

محمد صالح