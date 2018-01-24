دراسة تكشف علاقة عصير الفواكه بمستوى السكر في الدم
Globallookpress Arno Burgi
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فندت نتائج دراسة جديدة معلومة شائعة عن عصير الفواكه الطبيعي وعلاقته بمستوى السكر في الدم.
وذكرت مجلة "Journal of Nutritional Science" أن نتائج الدراسة أكدت أن تناول عصير الفواكه الطبيعي لا يرفع مستوى السكر في الدم، ما يدعم نتائج دراسات سابقة تنفي علاقة العصير بالإصابة بالنوع الثاني من السكري.
وقد درس الباحثون خلال تجاربهم تأثير عصائر: التفاح والحمضيات والعنب والرمان.
ويذكر أن النوع الثاني من مرض السكري هو اضطراب يفقد خلاله الجسم القدرة على الاستجابة للإنسولين. وينصح المرضى بتناول أغذية صحية وممارسة الرياضة وعدم السماح بزيادة الوزن.
المصدر: ميديك فوروم
كامل توما
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