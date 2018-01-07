طاقم طبي سعودي ينجح في فصل التوأم فرح عن حنين

بعد نحو 10 ساعات، تمكن الفريق الطبي في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، من فصل التوأم السيامي الفلسطيني "فرح وحنين"، للمحافظة على حياة التوأم حنين.

ووفقا للقناة الإخبارية السعودية، فقد تمكن الأطباء من إنقاذ الطفلة حنين ونقلها إلى وحدة العناية المركزة، موضحة في تغريدة: "بعد قليل سيخرج الطاقم المشرف على العملية ويتم أخذ الطفلة حنين للعناية المركزة وتسليم جثمان التوأم فرح لأهلها".

مراسل #الإخبارية: بعد قليل سيخرج الطاقم المشرف على العملية ويتم أخذ الطفلة حنين للعناية المركزة وتسليم جثمان التوأم فرح لأهلها. pic.twitter.com/ocB98uM0Gb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 7 января 2018 г.

تجدر الإشارة إلى أن العملية المعقدة، استهدفت منذ البداية إنقاذ التوأم حنين، نظرا لأنها مكتملة ولديها مقومات الحياة، ولها طرف سفلي واحد، أما توأمها فرح، فهي غير مكتملة وتعد توأما طفيليا، وليس لديها قلب، ولا رئة كما أن المخ غير مكتمل، وتعتمد اعتمادا كليا في الدورة الدموية على أختها.

عاجل | مراسل #الإخبارية: الانتهاء من مرحلة فصل التوأم السيامي الفلسطيني "حنين وفرح". pic.twitter.com/1xHrGx6Vrl — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 7 января 2018 г.

وكانت العملية قد بدأت صباح اليوم الأحد في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، وذلك بناء على توجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

فيديو | بناءً على توجيهات #ولي_العهد.. بدء إجراء عملية فصل التوأم السيامي الفلسطيني فرح وحنين بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال. #الإخبارية#الحرس_الوطنيpic.twitter.com/tARnBZXY9q — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 7 января 2018 г.

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المصدر: وكالات

إياد قاسم