مباشر

الطلبات الأخيرة

    الصحة
    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 06:21 GMT

    عيوب الخبز الأبيض

    اتضح لعلماء جامعة كاليفورنيا أن النقص الرئيسي للخبز الأبيض المصنوع من الدقيق الأبيض الممتاز المكرر هو عدم احتوائه على فيتامين Е والكاروتينات والمواد المغذية الأخرى.

    عيوب الخبز الأبيض
    digifoodstock.com/CTK / Globallookpress

    إقرأ المزيد
    هل الخبز الأبيض مضر بالصحة حقا؟
    هل الخبز الأبيض مضر بالصحة حقا؟


    ووفقا لـ Health News أجرى الباحثون تقييما للخبز الأبيض استنادا إلى التحاليل المخبرية ونسب الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والنحاس والحديد والموليبدينيوم والزنك وفيتامين Е والكاروتينات في الدقيق لصنع ثلاثة أنواع من الخبز. وقد قيموا تركيبة دقيق الحبوب الكاملة (الذي يتم إنتاجه عن طريق طحن الحبوب)، ودقيق الحبوب الكاملة المطحون باستخدام الأسطوانة، والدقيق الأبيض المكرر (الذي يتم إنتاجه عن طريق الطحن الأسطواني ثم إزالة نخالة الحبوب وأجنتها).

    واتضح للباحثين أن الدقيق المكرر والخبز المصنوع منه يحتوي على 72 بالمئة و64 بالمئة أقل من العناصر المعدنية المذكورة على التوالي مقارنة بحبوب القمح الكاملة. وأن محتوى المكونات الغذائية المهمة للصحة في نوعي الدقيق الكامل أعلى ولا يختلف كثيرا.

    ووفقا للباحثين، يحتفظ الخبز المصنوع من أنواع الدقيق الثلاثة بأقل من خمس إجمالي كمية فيتامين E الموجودة أصلا في المادة الخام (حبوب القمح). وأن تركيز فيتامين E في الدقيق ينخفض ​​مع زيادة درجة تنقيته.

    المصدر: gazeta.ru

    التعليقات

    أخبار العالم

    "بوليتيكو" تنشر تقريرا عن أول خطوة سيتخذها ترامب تخص "الناتو" وأوكرانيا وجورجيا حال انتخابه رئيسا

    وبدأت أزمة كل شيء.. يبدو أن عصرا مظلما جديدا قد اقترب

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري: نصر الله غير مكانه بعد تلقيه تحذيرا من المخابرات الإيرانية بأن إسرائيل تنوي تصفيته

    أخبار العالم

    قناة "12" العبرية: رسالة لبنان السرية لإسرائيل.. بيروت مهتمة بالسلام وليس بالحرب

    أخبار العالم

    بن غفير: الشاباك والمدعي العام يحاولان القيام بضربات تستهدفني وهي محاولة لن تنجح

    أخبار العالم

    نيبينزيا ينتقد الرصيف الأمريكي الباهظ التكلفة في غزة ويعرض خيارا مثاليا كان يمكن للبيت الأبيض فعله

    أخبار العالم

    لواء احتياط إسرائيلي يطلق وصفا "جارحا" على نتنياهو وجنرالاته ويدعو لوقف حربهم في غزة فورا

    أخبار العالم

    هيئة البث الإسرائيلية: التحقيق مع بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة العراقية" استهدفت هدفا حيويا في حيفا (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    نائب نصر الله يمنح تل أبيب سبيلا وحيدا يضمن وقف حزب الله عملياته ضد إسرائيل ويمنع الحرب الشاملة

    أخبار العالم العربي

    "سرايا القدس" تنشر ملخصا لعملياتها ضد القوات الإسرائيلية

    أخبار العالم

    روحاني مخاطبا جليلي: إذا كان الاتفاق النووي سيئا لماذا صوّت عليه مجلس الأمن القومي خلال وجودك فيه

    أخبار العالم

    ريتر: ضربة قوات كييف على سيفاستوبول هجوم أمريكي على روسيا

    أخبار العالم

    خطوة متعمدة نحو التصعيد.. السفير الروسي في لاهاي يعلق على سماح هولندا بتصدير طائرات إف-16 لأوكرانيا

    أخبار العالم العربي

    "تتعمد إبراز مفاتنها".. النيابة العامة المصرية تنظر في واقعة القبض على بلوغر تنشر فيديوهات الفسق