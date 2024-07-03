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ووفقا لـ Health News أجرى الباحثون تقييما للخبز الأبيض استنادا إلى التحاليل المخبرية ونسب الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والنحاس والحديد والموليبدينيوم والزنك وفيتامين Е والكاروتينات في الدقيق لصنع ثلاثة أنواع من الخبز. وقد قيموا تركيبة دقيق الحبوب الكاملة (الذي يتم إنتاجه عن طريق طحن الحبوب)، ودقيق الحبوب الكاملة المطحون باستخدام الأسطوانة، والدقيق الأبيض المكرر (الذي يتم إنتاجه عن طريق الطحن الأسطواني ثم إزالة نخالة الحبوب وأجنتها).

واتضح للباحثين أن الدقيق المكرر والخبز المصنوع منه يحتوي على 72 بالمئة و64 بالمئة أقل من العناصر المعدنية المذكورة على التوالي مقارنة بحبوب القمح الكاملة. وأن محتوى المكونات الغذائية المهمة للصحة في نوعي الدقيق الكامل أعلى ولا يختلف كثيرا.

ووفقا للباحثين، يحتفظ الخبز المصنوع من أنواع الدقيق الثلاثة بأقل من خمس إجمالي كمية فيتامين E الموجودة أصلا في المادة الخام (حبوب القمح). وأن تركيز فيتامين E في الدقيق ينخفض ​​مع زيادة درجة تنقيته.

المصدر: gazeta.ru