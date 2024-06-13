طبيب: تناول الجعة يمكن أن يحسن الشهية ولكن!

يشير الدكتور يفغيني بلاوسوف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، إلى أنه قد يستفيد بعض الأشخاص من الاستهلاك المعتدل للجعة في الاسترخاء وتحسين الشهية.

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يقول الطبيب: "قد يساعد تناول الجعة باعتدال البعض على تعزيز الاسترخاء وتحسين الشهية، ما يمكن بدوره أن يعزز عملية الهضم بشكل أفضل".

ووفقا له، أظهرت نتائج بعض الدراسات، أن تناول الجعة باعتدال وخاصة نوع الجعة المحتوي على نسبة عالية من الشعير غير المصفى، يمكن أن يؤثر إيجابيا في نبيت الأمعاء، الذي هو أمر مهم لصحة الجهاز الهضمي.

ويقول: "ولكن في نفس الوقت قد تكون السلبيات أكثر من الإيجابيات. لأن الكحول الموجود في الجعة يمكن أن يهيج الغشاء المخاطي للمعدة، ما قد يؤدي إلى تفاقم التهاب المعدة أو قرحة المعدة أو التهاب المريء الارتجاعي".

ووفقا له، تناول الجعة المعتدل عادة لا يشكل خطرا على الكبد، لكن زيادة استهلاك الكحول بأي شكل من الأشكال يمكن أن يؤدي إلى اضطراب وظائفه وتطور الضمور الدهني.

ويقول: "كما يمكن أن يؤدي تناول الجعة خاصة بكميات كبيرة، إلى زيادة مشكلات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وحرقة المعدة والتقيؤ والإسهال. كما أن بعض الدراسات تربط بين الاستهلاك المفرط للجعة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء".

المصدر: riamo.ru