كشفت الدكتورة إيرينا ليالينا عالمة الأحياء بكلية العلوم الطبيعية بجامعة التعليم الروسية مخاطر تناول المشروبات الساخنة في الطقس الحار.

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تقول الطبيبة: "يمكن للمشروبات الساخنة أن ترفع درجة حرارة الجسم الداخلية بشكل مؤقت، ما يزيد من الضغط على الجسم الذي يكافح بالفعل ارتفاع درجة حرارته بسبب ارتفاع درجة حرارة الوسط المحيط. كما يمكن أن تزيد المشروبات الساخنة الضغط على الجسم، وخاصة على القلب والأوعية الدموية، ما قد يشكل خطورة على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو المعرضين لخطر متزايد للإصابة بها. ويمكن أن تزيد القهوة مثلا بسبب تأثيرها المدر للبول، من فقدان السوائل، وهو أمر خطير بشكل خاص في الطقس الحار لأنه يمكن أن يؤدي إلى الجفاف. وبالإضافة إلى ذلك يحفز تناول المشروبات الساخنة إنتاج الحرارة في الجسم، ما قد يجعل الشخص أكثر حساسية للحرارة.

وتنصح الخبيرة بتناول مشروبات باردة في الطقس الحار أو مشروبات بدرجة حرارة الغرفة والحفاظ على مستوى السوائل في الجسم.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"