8 عوامل رئيسية لعمر طويل وصحي

حدد علماء جامعة تافتس الأمريكية ثمانية عوامل رئيسية تساهم في طول العمر الصحي، بينها أربعة عوامل سلوكية وأربعة أخرى حيوية للصحة.

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تشير مجلة Journal of the American Heart Association، إلى أن الباحثين درسوا بيانات عن صحة 5682 شخصا بالغا متوسط عمرهم 56 عاما، خضع جميعهم لفحوصات طبية وتحليل عينات من دمهم لتقييم مدى تطابق عمرهم البيولوجي والفعلي. كما طلب الباحثون منهم توضيح عاداتهم الغذائية ومستوى نشاطهم البدني.

وأظهرت النتائج، أن العوامل السلوكية لطول العمر الصحي المحتمل تشمل اتباع نظام غذائي متوازن، والنشاط البدني، والنوم الجيد وحالة التدخين السلبي. بالإضافة إلى ذلك، يبين مؤشر كتلة الجسم الطبيعي ومستوى ضغط الدم ومستوى الكوليسترول والغلوكوز في الدم مستوى صحة الأشخاص الذين يقتربون من الشيخوخة.

ووفقا للعلماء، غالبا ما يؤدي عدم الالتزام بمبادئ طول العمر الصحي إلى تسارع الشيخوخة البيولوجية (تآكل الأعضاء والأنظمة). ويمكن بتتبع مثيلة الحمض النووي مراقبة هذه التغييرات غير المرغوب فيها. وبصورة عامة مع تقدم العمر، تزداد مثيلة بعض أجزاء الحمض النووي، بينما تنخفض في الأخرى. ويمكن أن يؤدي هذا إلى انخفاض نشاط الجينات الضرورية وزيادة تعبير الجينات التي يجب "كبحها".

المصدر: gazeta.ru