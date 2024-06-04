خصائص تجميلية لنوع حليب غير شائع

حليب الحمير منتج غير شائع، ولكنه مفيد للغاية للاستخدام الداخلي والخارجي. فيمكن لإضافته إلى الكريمات والمراهم الحصول على فوائد علاجية وتجميلية.

أشارت الخبيرة في أكاديمية العلوم الروسية إرينا أوستروخوفا إلى أن "منتجات العناية بالبشرة الخارجية غالبا ما تحتوي على حليب الحمير، على سبيل المثال لعلاج الأكزيما وداء الصدف.

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وبحسب الخبيرة فإن حليب الحمير يحتوي على كميات كبيرة من الليزوزيم ومواد أخرى مضادة للجراثيم. ومن شأنها أن تؤخر تطور البكتيريا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن حليب الحمير غني بالكالسيوم والفوسفور والفيتامينات.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا