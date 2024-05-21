اكتشاف ارتباط بين أمراض خطيرة ونقص فيتامين هام

يرتبط نقص فيتامين د بزيادة مخاطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتطور مرض الكلى المزمن (CKD) لدى المرضى الذين يعانون من المرض في مرحلة مبكرة.

وقام يانهونغ لين، من جامعة الطب الجنوبية في غوانغتشو، الصين، وزملاؤه بفحص آثار نقص 25 هيدروكسي فيتامين د (25[OH]D)، والمعروف باسم كالسيفيديول (وهو شكل من أشكال فيتامين د يتم إنتاجه في الكبد)، على وفيات القلب والأوعية الدموية ونتائج الكلى لدى المرضى الذين يعانون من مرض الكلى المزمن في مرحلة مبكرة.

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وشمل التحليل 9229 مريضا بالغا مصابا بمرض الكلى المزمن (المراحل من 1 إلى 3) من 19 مركزا طبيا في جميع أنحاء الصين، من يناير 2000 إلى مايو 2021.

ووجد الباحثون أنه بالمقارنة مع المرضى الذين لديهم أكبر أو يساوي 20 نانوغرام/مل من الكالسيفيديول، كان هناك خطر أعلى بكثير لوفيات القلب والأوعية الدموية وتطور مرض الكلى المزمن، بالإضافة إلى انخفاض سنوي أكثر حدة في معدل الترشيح الكبيبي (أحد القياسات المستخدمة في تقييم وظائف الكلية، ويصف معدل جريان السائل المرتشح عبرها) المقدر لدى أولئك الذين لديهم أقل من 10 نانوغرام/مل من الكالسيفيديول.

وقال الباحثون: "كان نقص 25(OH)D شائعا في أولئك الذين يعانون من مرض الكلى المزمن في مرحلة مبكرة. وهناك حاجة لتجارب سريرية عشوائية جيدة التصميم لتحديد ما إذا كانت مكملات فيتامين د في الوقت المناسب يمكن أن تمنع أحداث القلب والأوعية الدموية وفقدان وظائف الكلى لدى المرضى الذين يعانون من مرض الكلى المزمن في مرحلة مبكرة ونقص الكالسيفيديول".

نشرت الدراسة في 11 مايو في مجلة Journal of Endocrinological Investigation.

المصدر: ميديكال إكسبريس