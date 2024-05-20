أسباب تعيق نجاح عمليات زراعة المفاصل الاصطناعية

يخضع العديد من المرضى لعمليات زراعة المفاصل بعد التعرض للحوادث أو نتيجة تضرر بعض مفاصل الجسم مع التقدم في العمر، لكن هذه العمليات قد لا تنجح أحيانا.

حول الموضوع قال الطبيب والأخصائي الروسي في جراحة العظام، ستايسلاف غوليف:"عندما يخضع البعض لعمليات زراعة المفاصل فإن أجسامهم لا تتقبل المفاصل الاصطناعية الجديدة، ولا يندمج المفصل في الجسم بالشكل المطلوب أحيانا، وهنا تكمن مهمة الطبيب في البحث عن السبب".

وأضاف:"العدوى المزمنة قد تمنع المفصل من التأقلم داخل الجسم، وهذا واحد من الأسباب التي تمنع نجاح هذا النوع من العمليات، لذا فإن الأطباء تعلموا كيفية التعامل مع هذه المشكلة، وباتوا يزرعون في جسم المريض مفاصل مؤقتة، ويصفون له الأدوية المضادة للالتهابات لمدة طويلة".

ويتعرض العديد من الناس أحيانا لالتهابات في الجسم بعد عمليات زراعة المفاصل الاصطناعية، وسبب هذه الالتهابات قد يكون تعرض المفصل للبكتيريا أثناء الجراحة، أو وصول البكتيريا إلى الجرح بعد الجراحة بوقت قصير، كما يمكن أن توجد عدوى بكتيريا في الجسم عند الخضوع للجراحة، وقد تنتقل هذه العدوى عبر الدم إلى المفصل الاصطناعي مسببة الالتهابات.

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ويستغرق علاج التهاب المفصل الاصطناعي فترات طويلة عادة، وأحيانا يضطر الأطباء إلى إزالة المفصل واستبداله بمفصل أخر، أو إزالة أجزاء منه مع تجريف الالتهاب والأنسجة المصابة من حوله، وفي الكثير من الأحيان تكون بكتيريا المكورات العنقودية سببا في هذه الالتهابات.

المصدر: فيستي