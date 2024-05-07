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وزارة الصحة الروسية تحذر من آثار جانبية جديدة لـ"إيبوبروفين"

الصحة

وزارة الصحة الروسية تحذر من آثار جانبية جديدة لـ
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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أوعزت وزارة الصحة الروسية إلى منتجي الأدوية بتعديل التعليمات وإضافة آثار جانبية جديدة محتملة للأدوية التي تحتوي على "إيبوبروفين"، مثل التهاب الجلد ومتلازمة ستيفنز جونسون.

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وبالنسبة للأدوية المخصصة للاستخدام الخارجي التي تحتوي على المادة الفعالة "إيبوبروفين" فيجب إضافة معلومات عن خطر حدوث تفاعلات جلدية حادة، مثل متلازمة ستيفنز جونسون، حمامي عديد الأشكال، التهاب الجلد التقشري، انحلال البشرة السمي، البثار الطفحي الحاد. كما يجب إضافة معلومات عن هذه الأمراض الخطيرة.

المصدر: فيستي. رو

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