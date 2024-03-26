تعاون طبي مصري روسي يفتح أبواب الأمل لعلاج أمراض مستعصية

قامت شركة "روساتوم بالتوقيع في مدينة سوتشي الروسية مع الشركة المصرية "ميد فارما غروب" على "خريطة طريق" من أجل الترويج لجهاز تيانوكس الطبي في مصر.

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وتم توقيع الوثيقة على هامش المنتدى الدولي الثالث عشر "آتوم إكسبو-2024" من الجانب الروسي أليكسي أسينوفسكي، مدير عام شركة "روساتوم ر.د.س"، مراد أصلانوف مدير المكتب الاقليمي التابع لشركة روساتوم الحكومية في مصر، ومن الجانب المصري مصطفى هلال، مدير عام شركة ميد فارما غروب.

وبحسب بيان لروساتوم عن الجهاز "تيانوكس" فهو جهاز روسي لعلاج البالغين والأطفال من خلال أكسيد النيتريك (بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة)، وهو تطور مبتكر من قبل المتخصصين في الصناعة النووية الوطنية. يستخدم الجهاز لعلاج أمراض الرئة وجراحة القلب وزراعة الأعضاء وحديثي الولادة وإعادة التأهيل وغيرها من المجالات الأخرى. يقوم جهاز "تيانوكس" بانتاج أكسيد النيتريك، والتحكم في تركيزه ثم يقوم بإيصاله إلى رئتي المريض. حصل الجهاز على أول شهادة أجنبية في شهر ديسمبر 2023، حيث تمت الموافقة على استخدامه من قبل الهيئات التنظيمية في بيلاروس.

وفي هذا الصدد أشار أناتولي مياليتسين مدير قسم المعدات الطبية المتخصصة في شركة "روساتوم ر.د.س." قائلا: "لقد أصبح التوقيع على هذه الاتفاقية خطوة مهمة لفتح آفاق جديدة وتوسيع جغرافية أنشطة "روساتوم ر.د.س." . لذلك نخطط حالياً ضمن إطار تنفيذ "خارطة الطريق"، تسجيل الجهاز من خلال الجهات المختصة ب جمهورية مصر العربية كجهاز طبي، وكذلك عقد ندوات تهدف إلى تبادل الخبرات بين المتخصصين الطبيين في روسيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية. ونحن على ثقة من أن تعاوننا مع الشركاء المصريين سيكون ناجحًا ومفيدًا لجميع الأطراف".

الجدير بالذكر أنه سبق أن وقع الطرفان على اتفاقية بشأن تطوير التعاون العلمي والفني واعتماد استخدام أول أكسيد النيتروجين القائم على جهاز تيانوكس في المؤسسات الطبية في جمهورية مصر العربية. حيث تحدث المشاركون في سوق الرعاية الصحية والصيدلة المصرية على مدار العام الماضي، عن تقديرهم للجهاز الطبي الفريد من نوعه معربين عن عزمهم مواصلة التعاون. في إشارة إلى إن المرحلة الجديدة من التعاون سوف تتيح الفرصة أمام المؤسسات الطبية المصرية بتحديث أسطول معداتها وتحسين جودة الخدمات وتحسين مستوى الرعاية الطبية للسكان. ومن المتوقع أن يستخدم الأطباء المصريون "تيانوكس" أولاً لعلاج الأطفال حديثي الولادة والأطفال الأكبر سناً المصابين بارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي، وفي المستقبل لعلاج وإعادة تأهيل البالغين الذين يعانون من تشخيصات مختلفة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.

وعبر المتخصصون في شركة "روساتوم ر.د.س" عن استعدادهم لتقديم الدعم والاستشارات بشأن القضايا الفنية، بالإضافة إلى تقديم برامج تعليمية ودروس تدريبية للعاملين في المجال الطبي في مصر.

وتعمل شركة "روساتوم ر.د.س"، وهي مؤسسة موحدة شاملة تابعة لشركة روساتوم الحكومية مختصة بمنتجات التكنولوجيا الفائقة للاستخدام المدني في مجال تصنيع الآلات والإلكترونيات والمعدات الطبية المتخصصة. وتقوم الشركة بتنسيق العمل في مجالات الأعمال الجديدة، من خلال توفير حلول شاملة للعملاء، بدءا من التصميم والتصنيع وانتهاء بتقديم الخدمة ما بعد الضمان لدورة حياة المنتج بأكملها.

يستخدم أول أكسيد النيتريك لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي قبل الشعيرات الدموية، وتجلط الدم الرئوي، والانسداد، والالتهاب الرئوي الفيروسي، والسكتة الدماغية، أثناء العلاج في فترة ما بعد الجراحة وفي العديد من الحالات الأخرى.

ويعقد المنتدى الدولي "آتوم إكسبو"، الذي يتم تنظيمه بدعم من شركة روساتوم الحكومية، سنويا منذ عام 2009. وهذا المنتدى هو أكبر منصة للأعمال والمعارض، حيث يناقش مدراء الشركات الصناعية الرائدة وكبار الخبراء تحديات تطوير التقنيات النووية وتعزيز الشراكات وتبادل أفضل الممارسات.

المصدر: RT