دراسة: تناول الأطعمة المقلية بزيت معاد استخدامه يزيد خطر الإصابة بالخرف

وجدت دراسة أمريكية جديدة أن تناول الأطعمة المقلية بالزيت المعاد استخدامه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

ودرس علماء جامعة شيكاغو الأمريكية تأثير الأطعمة المقلية بالزيت المعاد استخدامه، ووجدوا أن الزيت القديم يمكن أن يحتوي على شوائب تضر الدماغ.

وأظهرت فئران التجارب، التي تغذت على نظام غذائي غني بالزيوت المعاد استخدامها، علامات الالتهاب الجسدي، والتي قيل إنها تلحق الضرر بالأوعية الدموية وتسرع التدهور المعرفي.

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واكتشف فريق البحث أيضا علامات تلف الدماغ لدى الفئران التي تغذت على وجبات غنية بالزيوت المعاد تسخينها.

كما أظهرت النتائج أن الفئران التي استهلكت زيت السمسم أو عباد الشمس المعاد استخدامه، عانت من التهاب الكبد وأضرار كبيرة في القولون، فضلا عن تكاثر البكتيريا التي تطلق السموم الضارة وتتلف الخلايا.

وقال العلماء: "ربُط القلي المكرر في درجات حرارة عالية بالعديد من الاضطرابات الأيضية. على حد علمنا، نحن أول من أفاد بأن زيت القلي المعاد استخدامه على المدى الطويل يزيد من التنكس العصبي".

وفي السابق، حذر الخبراء من أن إعادة استخدام زيت القلي يمكن أن يزيد من خطر التعرض للشوائب مثل البيروكسيدات، التي يمكن أن تلحق الضرر بالدماغ، وكذلك الأكريلاميد، وهو مركب كيميائي يرتبط بالسرطان.

وقال فريق البحث إن الاختبارات يجب إجراؤها على البشر لتأكيد النتائج المثيرة للقلق.

عُرضت النتائج في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية في سان أنطونيو بولاية تكساس.

المصدر: ديلي ميل