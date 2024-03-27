تفنيد أسطورة شائعة عن تطور السرطان

يشير الدكتور أنطون إيفانوف أخصائي طب الأورام، إلى أن هناك نظرية مفادها أن بعض الاضطرابات النفسية والعاطفية يمكن أن تؤدي إلى تطور السرطان.



ويشير الطبيب في حديث لـ Lente.ru، إلى أن القول بأن الأشخاص العصبيين وغير المستقرين نفسيا هم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان لا أساس له من الصحة ولم تؤكده الممارسة.

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ويقول: "بسبب الاضطرابات النفسية المختلفة، يراجع هؤلاء أطباء الأورام في وقت متأخر مقارنة بالمرضى العاديين. وبالعكس، عندما يقنع الناس أنفسهم بأنهم مصابون بالسرطان ويبدأون في البحث الذي لا نهاية له عن المرض. ويزعجون الأطباء والأقارب، ويخضعون لمزيد من الفحوصات، ويصرون في عيادة الجراح على إجراء عمليات معينة لإزالة أورام غير موجودة".

ووفقا للطبيب، ثبت أنه يمكن للمرضى أن يصابوا بالاكتئاب في بعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي أو البنكرياس. ولكن، كقاعدة عامة، يتجلى الاكتئاب بعد إجراء التشخيص - نتيجة لرد فعل الجسم على أخبار المرض. كما يتطور الذهان الحاد والاكتئاب غالبا لدى الأشخاص المعرضين للاضطرابات العصبية.

ويشير، إلى أنه يمكن أن تسبب بعض أنواع أورام الغدد الصم العصبية، تطور عدة أشكال من الاضطرابات النفسية، أشبه بانقطاع الطمث بسبب الاضطرابات الهرمونية التي تحدث بعد بدء العلاج.

المصدر: لينتا. رو