طبيب يفند أسطورة العلاقة بين التهاب المعدة والإكثار من تناول القهوة

هل يمكن أن يؤدي عدم تناول الحساء أو الإكثار من شرب القهوة وتناول الحمضيات والأطعمة الحارة، إلى التهاب المعدة؟

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يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف في معرض رده على هذا السؤال، إلى أن هناك اعتقاد سائد أن التهاب المعدة سببه عدم تناول الحساء في وجبة الغداء، والإكثار من شرب القهوة واستخدام توابل وبهارات مختلفة في الطعام. ولكن في الواقع إن سبب التهاب المعدة هو حدوث تغيرات التهابية في الغشاء المخاطي للمعدة.

والتهاب المعدة والقرحة وفقا له، من الأمراض المزمنة المعدية التي تسببها بكتيريا.

ويقول: "يجب أن نتذكر أن بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري هي السبب الرئيسي للمرض المعدي مثل التهاب المعدة التآكلي".

ووفقا له، إذا كان الشخص لا يعاني من هذه البكتيريا التي هي سبب المرض في معظم الحالات، فإنه بغض النظر عما يأكله ويشربه، قد يشعر بعدم الراحة أو حرقة المعدة، ولكنه لن يعاني من تآكل أو تقرحات أو التهاب المعدة.

ويشير مياسنيكوف، إلى أن غالبية الناس مصابون ببكتيريا هيليكوباكتر بيلوري.

المصدر: فيستي. رو