 
مباشر

طبيب يفند أسطورة العلاقة بين التهاب المعدة والإكثار من تناول القهوة

الصحة

طبيب يفند أسطورة العلاقة بين التهاب المعدة والإكثار من تناول القهوة
Gettyimages.ru peterschreiber.media
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x8bc

هل يمكن أن يؤدي عدم تناول الحساء أو الإكثار من شرب القهوة وتناول الحمضيات والأطعمة الحارة، إلى التهاب المعدة؟

إقرأ المزيد
دراسة: القهوة تخفض خطورة الإصابة بعدد من الأمراض
دراسة: القهوة تخفض خطورة الإصابة بعدد من الأمراض


يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف في معرض رده على هذا السؤال، إلى أن هناك اعتقاد سائد أن التهاب المعدة سببه عدم تناول الحساء في وجبة الغداء، والإكثار من شرب القهوة واستخدام توابل وبهارات مختلفة في الطعام. ولكن في الواقع إن سبب التهاب المعدة هو حدوث تغيرات التهابية في الغشاء المخاطي للمعدة.

والتهاب المعدة والقرحة وفقا له، من الأمراض المزمنة المعدية التي تسببها بكتيريا.
ويقول: "يجب أن نتذكر أن بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري هي السبب الرئيسي للمرض المعدي مثل التهاب المعدة التآكلي".

ووفقا له، إذا كان الشخص لا يعاني من هذه البكتيريا التي هي سبب المرض في معظم الحالات، فإنه بغض النظر عما يأكله ويشربه، قد يشعر بعدم الراحة أو حرقة المعدة، ولكنه لن يعاني من تآكل أو تقرحات أو التهاب المعدة.

ويشير مياسنيكوف، إلى أن غالبية الناس مصابون ببكتيريا هيليكوباكتر بيلوري.

المصدر: فيستي. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا