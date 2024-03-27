المشكلات التي يشير إليها الاستيقاظ في الليل

أعلنت طبيبة الأعصاب يكتيرينا ديميانوفسكايا، أن استيقاظ الشخص ليلا وعودته للنوم بعد ذلك بسرعة وفي الصباح يشعر بالراحة ويؤدي عمله بصورة طبيعية هو أمر طبيعي.





ووفقا لها، قد تكون حالات الاستيقاظ ليلا بسبب عوامل خارجية: الضوضاء وعدم ظلمة الغرفة جيدا أو درجة حرارتها غير مريحة (مرتفعة أو باردة). ولكن قد تشير أيضا إلى أمراض معينة. أو قد يكون السبب شرب كمية كبيرة من السوائل ليلا وتناول وجبة عشاء ثقيلة، تجعل الجهازين الهضمي والبولي يعملان فترة طويلة.

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وتقول في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "يجب ألا ننسى أن مراحل النوم تتغير خلال الليل، ويصاحب التحول من مرحلة إلى أخرى استيقاظ قصير، حتى أن غالبية الناس لا يتذكرونه في الصباح. ولكن البعض يتذكره، وهذه حالة طبيعية إذا لم تسبب الازعاج".

ولكن، وفقا له، لا يمكن تجاهل المساعدة الطبية في بعض الحالات.

وتقول: "إذا كان تدهور نوعية النوم ناجما عن الألم، وحرقة المعدة، وتقلب مستوى الغلوكوز في الدم، واضطرابات ضربات القلب، وضيق التنفس. يمكن أن تؤدي هذه الاضطرابات في النوم إلى تفاقم المشكلات الصحية، لذلك لا ينبغي تجاهلها أو تحملها. بل يجب استشارة الطبيب بشأنها لتحديد التدابير الإضافية التي يمكن اتخاذها لتقليل الأعراض الليلية واستعادة النوم".

والسبب الآخر للاستيقاظ ليلا، قد يكون الإجهاد. لأن الانفعالات والقلق الشديد يحفز إنتاج الأدرينالين والكورتيزول، التي تزيد معدل ضربات القلب وترفع مستوى ضغط الدم - وهذا ضروري حتى يكون الجسم مستعدا لمواجهة حالة الخطر: الجري أو الدفاع عن النفس. وفي الوقت نفسه، لا يستطيع الشخص الاسترخاء بشكل صحيح، ما يمنع الانتقال إلى مرحلة النوم العميقة ويمكن أن يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل.

وتقول الطبيبة في ختام حديثها، عموما يجب استشارة الطبيب بغض النظر عن السبب، إذا كان الشخص يشعر في الصباح بالتعب. لأن الفحص الطبي سيكشف أسباب غير متوقعة تتطلب العلاج.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"