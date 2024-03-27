دراسة: تغير المناخ قد يطلق العنان لسلسلة من الفيروسات القاتلة والأمراض المعدية

حذرت دراسة من أن تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى موجة من الفيروسات وعودة ظهور أمراض قديمة، ما يتطلب زيادة الوعي والاستعداد لمعالجة تأثيرات هذه الأحداث المتطرفة على تفشي الأمراض.

وحذر باحثون من جامعة كاليفورنيا ديفيس، وجامعة هارفارد، ومستشفى ماساتشوستس العام من أن تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأمراض المعدية التي تسببها الفيروسات والبكتيريا والفطريات والطفيليات.

إقرأ المزيد

وتشمل هذه الأمراض تلك التي تنتقل عن طريق القراد مثل الملاريا، وكذلك الالتهابات الفطرية الجديدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة القصوى.

ومن الممكن أن تصبح الأمراض القديمة مثل الطاعون الدبلي أكثر انتشارا، وهو ما شوهد بالفعل في ولايات مثل نيو مكسيكو.

وحذر الباحثون من أن تدفق الأمراض المعدية يمكن أن "يسبب فوضى مطلقة للعالم كله".

وقال الدكتور جورج آر طومسون، مؤلف الدراسة الرئيسي وأخصائي الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا - ديفيس: "يجب أن يكون الأطباء مستعدين للتعامل مع التغيرات في مشهد الأمراض المعدية. إن التعرف على العلاقة بين تغير المناخ وسلوك المرض يمكن أن يساعد في توجيه التشخيص والعلاج والوقاية من الأمراض المعدية".

ومع ذلك، فقد تعرضت التنبؤات المتعلقة بالآثار الصحية لتغير المناخ لانتقادات واسعة النطاق بسبب افتقارها إلى الدقة وصعوبة قياسها.

وتقول منظمة الصحة العالمية: "على الرغم من أنه من الواضح أن تغير المناخ يؤثر على صحة الإنسان، إلا أنه ما يزال من الصعب إجراء تقدير دقيق لحجم وتأثير العديد من المخاطر الصحية الحساسة للمناخ".

إقرأ المزيد

ودق الباحثون ناقوس الخطر بشأن الأمراض التي تنتشر عن طريق النواقل، وهي أمراض ناجمة عن عدوى تنتقل عن طريق الحشرات التي تتغذى على الدم مثل البعوض والقراد والبراغيث. وتشمل هذه الأمراض حمى الضنك، وزيكا، والملاريا، وهي أكثر شيوعا في البلدان النامية ونادرة للغاية في الولايات المتحدة بسبب درجات الحرارة في فصل الشتاء التي تقضي على البعوض الحامل للمرض.

ومع ذلك، عندما يصبح فصل الشتاء أقصر وأكثر دفئا، يكون لدى هذا البعوض احتمالية أكبر للبقاء على قيد الحياة ونشر المرض.

وبالإضافة إلى ذلك، أدى تغير أنماط المطر إلى اقترابها من الولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى.

وأشار الباحثون أيضا، على سبيل المثال، إلى أن الأمراض التي ينقلها القراد، مثل مرض لايم، تحدث الآن في فصل الشتاء وفي مناطق تقع في الغرب والشمال أكثر مما كانت عليه في الماضي، وهو ما حذر الخبراء من أنه يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة الموسمية التي فتحت موائل جديدة للقراد في المناطق الجبلية.

وفي حالة الملاريا، التي عادة ما تكون أكثر شيوعا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في إفريقيا، قال الباحثون إن البعوض الذي ينقل المرض يتوسع شمالا بسبب تغير أنماط الأمطار.

إقرأ المزيد

وبالإضافة إلى ذلك، لفت الفريق الانتباه إلى الأمراض الحيوانية المنشأ، التي تنتشر بين البشر والحيوانات. وتشمل الأمثلة البارزة على ذلك، الطاعون الدبلي وفيروس هانتا، اللذين ينتشران عن طريق القوارض.

وأشار الفريق إلى أن هذه الحيوانات الناقلة للأمراض فقدت موائلها بسبب تغير المناخ، ما جعلها تقترب من البشر.

وقال الفريق إن ظهور التهابات فطرية جديدة مثل المبيضات أوريس (C. auris) وزيادة حالات حمى الوادي قد يكون بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وربط الباحثون في الدراسة الجديدة بين ارتفاع منسوب مياه البحر والأحداث المتطرفة، مثل الفيضانات، والأمراض المنقولة بالمياه، مثل انتشار الإشريكية القولونية.

نشرت الدراسة في مجلة JAMA.

المصدر: ديلي ميل