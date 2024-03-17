روسيا.. تطوير قفاز يساعد على استعادة المهارات الحركية بعد السكتة الدماغية

تمكن خبراء من جامعة سيتشينيوف الطبية في موسكو من تطوير قفاز خاص يساعد على استعادة المهارات الحركية للذين تعرضوا للشل الجزئي بعد الإصابة بالسكتات الدماغية.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة:"القفاز يمكن أن يساعد الذين فقدوا المهارات الحركية في أيديهم بعد الإصابة بالسكتة الدماغية، هذا النوع من القفازات ليس جديدا، لكن لم يتم إنتاجه من قبل في روسيا، كما أن القفاز الذي طورناه يتمتع بالعديد من الميزات مقارنة بالمنتجات الأجنبية المخصصة لهذا الغرض".

وأضاف البيان:"القفاز يساعد المريض على ثني أصابعه لاستعادة قدرتها على الحركة، فالتمارين والعلاج الفيزيائي يساعدان على استعادة المهارات الحركية".

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ويتكون الجهاز الجديد من قفاز مجهز بخمسة أنابيب سيلكونية تتوضع فوق أصابع اليد، ويمكن لهذه الأنابيب أن تتمدد وتتقلص من خلال الهواء المضغوط، ومع حركتها يتم تحريك أصابع المريض، الأمر الذي يساعد على استعادة الذاكرة العضلية لليد بعد تعرضها للشلل.

وأشار الخبراء في جامعة سيتشينيوف إلى أن القفاز الذي طوروه يتميز عن نظائره الأجنبية بأنه مصنوع من بوليمرات ناعمة، الأمر الذي يجعله أكثر راحة في الاستخدام.

المصدر: فيستي