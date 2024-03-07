عشية عيد المرأة.. طبيب يكشف أسرار قلبها

كشف الأكاديمي يوري بيلينكوف أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية عشية اليوم العالمي للمرأة، كل ما يجب معرفته عن قلب المرأة.

إقرأ المزيد

ويشير بيلينكوف إلى سبع حقائق عن قلب المرأة:

1 - قلب المرأة ينبض أكثر.

وفقا له، كقاعدة عامة، معدل ضربات قلب الرجال 70 نبضة في الدقيقة. للنساء - 80 نبضة في الدقيقة. وذلك لأن العقدة الجيبية تعمل بشكل مختلف قليلا، والأوعية أضيق، وهناك حاجة إلى المزيد من الأكسجين.

2 - قلب المرأة أصغر من قلب الرجل.

3 - نوبات الصداع النصفي في مرحلة الشباب لدى النساء تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. أسباب الصداع النصفي كثيرة. السبب الرئيسي، هو ضعف الأوعية الدموية.

4 - دقة تخطيط قلب المرأة أقل. في سن 50-52 سنة - تبدأ لدى النساء تغيرات هرمونية تؤثر في مخطط كهربية القلب. وهي ليست خطيرة، لكنها تحاكي بعض الحالات الخطيرة مثل احتشاء عضلة القلب.

5 - أثناء الحمل، يعمل قلب المرأة بجهد مضاعف. لأنه خلال فترة الحمل يتم ضخ الدم عبر الدائرة المشيمية لتوفير التغذية للطفل. بالإضافة إلى ذلك، يزداد الضغط على الحجاب الحاجز. ما يسبب زيادة في معدل ضربات القلب وتغيير في مستوى ضغط الدم.

إقرأ المزيد

6 - النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بسبب الإجهاد. لقد بدأت المرأة تشارك الرجل في بعض الوظائف وهذا غير مفيد لها. وبالإضافة إلى ذلك المرأة أكثر عاطفية من الرجل. والانفعالات تحفز ضربات القلب، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم أو حصول بعض التغيرات المرتبطة بالعمر.

7 - الهرمونات الجنسية الأنثوية تحمي جدار الأوعية الدموية بشكل أفضل. هذا من فعل الطبيعة، لأن المرأة هي استمرار الجنس البشري. وأن مرحلة النشاط الهرموني هي فترة الحماية من تصلب الشرايين وأمراض القلب. وإذا حدث انقطاع الطمث الاصطناعي -فإنه يشير إلى حدوث شيء ما، مثل تصلب الشرايين وأمراض القلب قبل بلوغ العمر الذي يحدث فيه عادة انقطاع الطمث.

ويقول:" إذا بدأت المرأة العمل في وظيفة الرجل، فإنها ستعاني من أمراض الرجال. إذا كانت المرأة تشرب 18 فنجانا من القهوة وتدخن علبتي سجائر يوميا وترأس فريقا كبيرا في نفس الوقت فمع مرور الوقت، لن تساعدها أي هرمونات. بالطبع، ستصاب بتصلب الشرايين".

المصدر: فيستي. رو