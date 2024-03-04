 
مباشر

طبيب: زيادة حجم الخصر علامة على الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي الخطيرة

الصحة

طبيب: زيادة حجم الخصر علامة على الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي الخطيرة
Gettyimages.ru huettenhoelscher
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x3ch

يلاحظ الوزن الزائد لدى الكثير من الأشخاص. ولكن تتطور لدى بعضهم حالة خطيرة، وهي متلازمة التمثيل الغذائي، التي تؤدي إلى احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية والوفاة المبكرة.



ويوضح الدكتور ألكسندر مياسنيكوف الحالات التي يرتبط فيها الوزن الزائد بظهور "الرباعية القاتلة".

إقرأ المزيد
"كرش" الرجال يهدد بمرض مزمن منتصف العمر

ووفقا له، زيادة كتلة الدهون في منطقة البطن، هي إحدى علامات متلازمة التمثيل الغذائي، التي تكمن خطورتها في أنها السبب في السمنة والنوع الثاني من داء السكري، وارتفاع مستوى ضغط الدم وتصلب الشرايين واضطراب وظائف الكلى. لذلك ينصح بالانتباه إلى أي زيادة طفيفة بالوزن.

ويقول: "يمكن أن تشكل زيادة طفيفة في الوزن خطورة فعلا. فالبعض لا يولي أي اهتمام عند زيادة وزنه بمقدار خمسة كيلوغرامات. وهذا غير صحيح لأن على الشخص مراقبة وزنه دائما".

ووفقا له، إذا كان لدى الرجال محيط خصر أكبر من 102 سم، والنساء أكبر من 88 سم، هم في دائرة الخطر.

ويوصي الطبيب لتجنب هذه العواقب الوخيمة بضرورة اتباع نظام غذائي صحي والتحرك أكثر وممارسة التمارين الرياضية وعلاج الأمراض التي بدأت تتطور.

المصدر: فيستي. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا