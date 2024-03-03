مركبات نباتية تساعد على تحسين الصحة

اكتشف علماء المستشفى الثاني بجامعة أنهوي الطبية الصينية، أن تناول مركبات الفلافونول يساعد على تحسين الحالة الصحية و تخفيض خطر الوفاة بسبب العديد من الأمراض.



وتشير مجلة Scientific Reports ، إلى أن 11679 شخصا أعمارهم أكثر من 20 عاما شاركوا في هذه الدراسة. وقد جمع الباحثون معلومات وافية عن حالتهم الصحية بمساعدة استبيانات خاصة، كما أخضعوهم لعدد من الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية.

وبالإضافة إلى ذلك حصل الباحثون على العادات الغذائية للمشاركين في الدراسة من أجل تقييم نسبة الفلافونول المستهلكة في الأطعمة المختلفة (معظمها نباتية). وللعلم أن مركبات الفلافونول تتواجد بكثرة في الشاي والبصل والفواكه.

وقبل انطلاق مرحلة المتابعة، تم تقسيم المشاركين وفقا للحالة الاجتماعية والديموغرافية، بما فيها العمر والجنس والعرق والحالة الاجتماعية ومستوى التعليم ومستوى الدخل والعادات السيئة ومؤشر كتلة الجسم والتاريخ الطبي.

واتضح للباحثين أن تناول كميات كبيرة من مركبات الفلافونول وبصورة خاصة مركبات إيسورامنيتين (Isorhamnetin) وكايمبفيرول (Kaempferol) وميريسيتين (Myricetin) وكيرسيتين (Quercetin) ترتبط بتخفيض خطر الوفاة لأسباب عديدة من بينها مرض ألزهايمر والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية .

ويبدو أن الخصائص المفيدة للفلافونول تعود إلى قدرتها على تقليل الالتهاب في الجسم، وحماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، وتحسين وظيفة البطانة (الأنسجة المبطنة للجزء الداخلي من الأوعية الدموية).

المصدر: gazeta.ru