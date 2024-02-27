القاعدة الأساسية في استهلاك البيض

يعتبر البيض من المواد الغذائية الأساسية الأكثر استهلاكا في وجبة الطعام الصباحية، لأنه يحتوي على البروتينات والفيتامينات والمعادن.





ولأن البيض غني بهذه المواد المفيدة للصحة يتناوله الكثيرون في وجبة الصباح كل يوم. ولكن هناك رأي مفاده أنه لا ينصح بتناول أكثر من ثلاث بيضات في وجبة الفطور. لماذا؟

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تشير بعض الدراسات إلى أن تناول ثلاث بيضات وأكثر في وجبة الطعام الصباحية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 6 بالمئة بسبب الكوليسترول الموجود فيه. وهذا الكوليسترول يشكل عبئا على القلب والأوعية الدموية. ولكن يجب أن نعلم أنه قد تكون هناك أطعمة أخرى في النظام الغذائي تشكل خطورة أكبر على الصحة، مثل الشوكولاتة أو الكحول.

وبالإضافة إلى ذلك، دحضت دراسات عديدة الأسطورة القائلة بأن البيض مضر لأنه يحتوي على الكوليسترول، وأظهرت أن تناول البيض بكميات معقولة ليس له تأثير كبير في مستوى الكوليسترول في الدم. وعمليا، من المرجح أن الكوليسترول الموجود في البيض يرفع نسبة الكوليسترول "الجيد" بدلا من الكوليسترول "الضار".

وتعتمد كمية البيض التي يمكن تناولها في وجبة الفطور على الخصائص الشخصية ونمط الحياة والحالة الصحية لكل إنسان. فقد يستفيد البعض من تناول أكثر من ثلاث بيضات، بينما قد يحتاج البعض الآخر إلى واحدة أو اثنتين فقط. أي أن القاعدة الأساسية هي استهلاك البيض باعتدال مع مجموعة متنوعة من مصادر العناصر الغذائية، مع مراعاة الاحتياجات الفردية للجسم.

المصدر: pravda.ru