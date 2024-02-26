 
مباشر

طريقة جديدة لعصر التفاح قد تعزز فوائده الصحية

الصحة

طريقة جديدة لعصر التفاح قد تعزز فوائده الصحية
Gettyimages.ru kirin_photo
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x1tx

اكتشف فريق من العلماء طريقة جديدة لعصر فاكهة التفاح قد تعزز فوائدها الصحية مع الاحتفاظ بنسب أعلى من محتواها من مادة البوليفينول.

وتعرف مادة البوليفينول بأنها مركبات نباتية طبيعية موجودة في الفاكهة والكاكاو، وتعمل كمضادات للأكسدة قد تفيد القلب والدماغ وتحمي من الأمراض.

وكشفت الأبحاث السابقة أن مجموعة واحدة من مادة البوليفينول، تسمى "فلافان-3-أولس"، قد تساعد في تحسين ضغط الدم وتركيز الكوليسترول والسكر في الدم.

إقرأ المزيد
هل الفيتامينات المصنعة مفيدة دائما؟
هل الفيتامينات المصنعة مفيدة دائما؟

وتمكّن العلماء من تكثيف محتوى هذه المركبات باستخدام "مكبس ترشيح حلزوني" يسحب الأكسجين، ما يساهم في الحد من ضياع العناصر الغذائية.

وقال الباحث ستيفان دوسلينغ، لمجلة الأبحاث الدولية: "يحدث فقدان العناصر الغذائية عادة بسبب وجود الأكسجين الذي يؤدي إلى تحلل بعضها بسرعة في عصير التفاح مثل "فلافان 3 أولس" أو "فيتامين سي"".

وأضاف: "نأمل استخدام طريقة العصر الجديدة على نطاق أوسع في المستقبل لمساعدة الناس على الحصول على المزيد من هذه المركبات الطبيعية المفيدة بمجرد شرب كوب واحد من العصير".

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا