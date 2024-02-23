خبيرة تغذية: النظام الغذائي يجب أن يتوافق مع العمر

أفادت الدكتورة آنا بيلوؤسوفا خبيرة التغذية الروسية، أنه يجب أن تتوافق التغذية مع عمر الإنسان، فمثلا الرجال بعد سن 35 عاما يحتاجون إلى الطماطم، أما النساء إلى جميع أنواع الملفوف.

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وتشير الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أن النظام الغذائي يجب أن يتغير وفقا للعمر. فمثلا يجب على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما عدم رفض تناول هذه المادة أو تلك.

وتقول: "يحدث النضج البيولوجي للجسم حتى سن 25 عاما، لذلك قبل هذا العمر، لا ينبغي أبدا حدوث أي تغييرات مفاجئة في التغذية، واتباع حمية غذائية مقيدة. وكما هو ملاحظ يحب الناس في هذه الفترة من العمر التخلص من الوزن الزائد باتباع حميات غذائية مختلفة. ولكن هذا غير صحيح. لأن النظام الغذائي ليس مجرد لعبة، فالطعام عبارة عن مجموعة معقدة من المواد النشطة بيولوجيا، وكل هذه المواد يمكن أن تعمل في الجسم بطرق مختلفة، إيجابية وسلبية على حد سواء".

ووفقا لها، يجب على الأشخاص بعد سن 25 عاما قبل كل شيء الاهتمام بوزنهم.

وتقول: "يتطور الشخص بعد 25 عاما، اقتصاديا ومهنيا، ويواجه مشكلات مختلفة، ويحتاج إلى مراقبة السعرات الحرارية حتى لا يعاني من زيادة في الوزن. وتحتاج النساء بصورة خاصة إلى الاهتمام بهذا، ليس لأسباب جمالية، ولكن لأن هذه الفترة هي ذروة سن الخصوبة".

وتضيف: "يبدأ الرجال في الشيخوخة من حيث أمراض القلب والأوعية الدموية من سن 35 عاما. لذلك عليهم إعادة النظر في نظامهم الغذائي، حيث يجب أن يحتوي على عدد أقل من الأطعمة الغنية بالكوليسترول، مثل اللحوم الحمراء. والإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية المعقدة -الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان. وبعد الأربعين عليهم الاهتمام بغدة البروستاتا وتناول أطعمة غنية الكاروتينات- الجزر والبقدونس والشبت والبصل الأخضر والطماطم التي هي منتج "ذكوري".

أما النساء بعد سن 35 عاما فعليهن الاستعداد للتغيرات البيولوجية.

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وتقول: "يمكن أن تصاب النساء خلال الفترة التي يتغير فيها مستوى الهرمونات بهشاشة العظام. لذلك، يجب عليهن بدءا من سن 35 عاما، إضافة الحليب كامل الدسم ومنتجات الألبان بانتظام إلى النظام الغذائي، إذا لم يكن هناك نقص في إنزيم اللاكتيز. وفي حالة وجود هذا النقص عليهن تناول منتجات الألبان المخمرة. ولتعزيز مستوى الهرمونات يجب تناول التفاح والكمثرى والكرز الحلو والخوخ والبطاطس والبقوليات والملفوف بجميع أنواعها".

وتحذر الخبيرة من التحول بعد الخمسين من العمر إلى نظام غذائي نباتي .

وتقول: "يجب ألا يتخلى كبار السن عن اللحوم، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم بسبب نقص الحديد، وفقدان القوة والمناعة. ولكن عليهم تناول اللحوم التي تحتوي على نسبة أقل من الكوليسترول. كما عليهم تناول اللحوم المسلوقة والتقليل من المقلية. كما يحتاج كبار السن إلى منتجات الألبان والفيتامينات والمعادن وفقا لعمرهم".

المصدر: نوفوستي