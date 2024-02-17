احذر خطر البرغر متوسط النضج.. فما درجة الطهي المطلوبة؟

وجد باحثون في فنلندا أن عدم طهي شريحة اللحم المفروم المستخدمة في البرغر بشكل جيد يزيد خطر التسمم الغذائي المسبب للغثيان والإسهال والتقيؤ.

وتتبع فريق من هيئة الغذاء الفنلندية ممارسات الطهي في المؤسسات الغذائية، مع إجراء تقييم للمخاطر.

وأظهر التحليل أنه إذا تم طهي عُشر قطع لحم البرغر فقط بدرجة طبخ متوسطة تبلغ 55 درجة مئوية، فستظهر 100 حالة تسمم غذائي لكل 100 ألف مواطن في فنلندا سنويا.

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في حين أن طهي كل قطع اللحم لدرجة اكتمال النضج تماما، سيؤدي إلى تسمم 3 أشخاص فقط لكل 100 ألف مواطن.

ويمكن أن تصبح لحوم البقر مليئة بالبكتيريا عند ذبح الأبقار، حيث تلوث بكتيريا الأمعاء سطح اللحوم، وفقا لوكالة معايير الغذاء في المملكة المتحدة (FSA).

وتعد السالمونيلا وسم Shiga التي تنتج الإشريكية القولونية، من أكثر البكتيريا شيوعا الموجودة في لحوم البقر النيئة. ويمكن أن تؤدي هذه البكتيريا إلى التسمم الغذائي والتسبب في مرض خطير، وقد تؤدي إلى الوفاة في الحالات الأكثر خطورة.

الجدير بالذكر أن طهي شريحة لحم البرغر جيدا إلى 70 درجة مئوية لمدة دقيقتين، يقتل 99.9% من البكتيريا الضارة التي يمكن أن تهدد صحة الإنسان، وهو مستوى مقبول لسلامة الغذاء، بحسب FSA.

المصدر: ديلي ميل