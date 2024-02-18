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هل يؤثر عمر الوالدين على صحة الجنين؟

الصحة

هل يؤثر عمر الوالدين على صحة الجنين؟
Globallookpress Elmar Herz
صورة تعبيرية
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ربط البروفيسور أناتولي إيشينكو رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بجامعة سيتشينوف الطبية، صحة الجنين بعمر الوالدين.

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ويقول البروفيسور في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "يبلغ متوسط ​​عمر المرأة عند ولادة طفل في الوقت الحاضر ما يقرب من 29 عاما. أما في القرن الماضي، وخاصة في بدايته، كانت المرأة تحمل بأول طفل في عمر 19 عاما. كانت النساء في ذلك الوقت يلدن مبكرا وكثيرا، أما الآن فقد تغير كل شيء".

ووفقا له، هذه المشكلة تشمل جميع بلدان العالم وليس روسيا فقط أو بلدا معينا.

ويقول: "أما في الوقت الحاضر، يعمل الشخص قبل كل شيء على تكوين نفسه ومن ثم يتزوج وبعد أن يبني مستقبله، يفكر بإنجاب طفل. أي بعد أن يكون قد تقدم بالعمر. وهذا للأسف الشديد يؤدي إلى ارتفاع خطر ولادة أطفال مرضى. مشيرا إلى أن هذا الخطر يزداد بصورة خاصة بعد سن الـ 35 عاما وبصورة حادة بعد الـ 40 عاما".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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