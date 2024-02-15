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طريقة غير معتادة لعلاج الصداع

الصحة

طريقة غير معتادة لعلاج الصداع
Gettyimages.ru Jamie Grill
صورة تعبيرية
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أكد الدكتور سيرغي أغابكين أخصائي إعادة التأهيل فعالية زيت القرنفل في التغلب على الصداع.

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ويقول الدكتور ردا على سؤال حول فعالية زيت القرنفل في مكافحة الصداع: "نعم، صحيح عند وضع زيت القرنفل، على الجلد، يمكن أن يساعد فعلا في التغلب على بعض أنواع الصداع".
ووفقا له، يساعد وضع زيت القرنفل على الجلد، على تدفئة المكان ويحفز تدفق الدم، ما قد يخفف من الصداع. وبالإضافة إلى ذلك لزيت القرنفل خصائص مضادة للالتهابات والتشنجات.

المصدر: فيستي. رو

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