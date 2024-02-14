المغذيات الطبيعية الرئيسية لصحة الرجل

تؤثر الحالة الصحية والبدنية والعقلية بصورة ملموسة على كافة مجالات حياة الرجل ونشاطه الاجتماعي. وللحفاظ عليها يجب اتباع نمط حياة صحي.



وتشير الدكتورة إيرينا بوبكوفا أخصائية علم التغذية في حديث لـ Gazeta.Ru إلى أن نمط الحياة الصحي يتضمن ممارسة النشاط البدني المنتظم، واتباع نظام غذائي متوازن، والنوم الجيد.

إقرأ المزيد

وتقول: "يحتاج الرجل إلى اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع. ويجب أن يتضمن أطعمة غنية بالبروتين (الدواجن واللحوم) والكربوهيدرات "البطيئة" (الحبوب وخبز الحبوب الكاملة) والخضروات الطازجة والخضروات الورقية (البقدونس والشبت والملفوف وغيرها). بالإضافة إلى ذلك، يحتاج إلى تطبيع نظام نومه واستيقاظه، بحيث لا يقل عن 8 ساعات من النوم المتواصل يوميا. ولن يضر إضافة نشاط بدني منتظم. كما عليه التقليل من عوامل التوتر قدر الإمكان. والمشكلات مع الشريك، والصراعات في العمل، وزيادة القلق - كل هذا يمكن أن يسبب انخفاض الرغبة الجنسية".

وتشير الخبيرة موضحة، إلى أن أهم العناصر الغذائية هي التي تحتوي على الزنك والمغنيسيوم وإل-أرغينين (Arginine) وإل-كارنيتين (carnitine).

وتقول: "الزنك ضروري لرفع مستوى هرمون التستوستيرون- الهرمون الجنسي الرئيسي للذكور. يوجد في بذور اليقطين والمأكولات البحرية والمكسرات. كما يحفز المغنيسيوم إنتاج هرمون التستوستيرون. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر "العنصر الرئيسي المضاد للإجهاد". كما يقلل المغنيسيوم من استثارة الجهاز العصبي، ويقلل من القلق، وعزز الطاقة. لذلك تناوله مهم في حالة ممارسة نشاط بدني مكثف، لأنه يزيد من قدرة الجسم على التحمل. والمغنيسيوم موجود في الشوكولاتة الداكنة والماكريل والسلمون".

ووفقا لخبراء التغذية، يؤثر الحمض الأميني إل-أرغينين، بصورة مباشرة في عملية الانتصاب، لأنه يحسن الدورة الدموية في العضو الذكري. وبذور اليقطين غنية به. كما يجب إضافة الفول السوداني والجوز ولحم الدواجن إلى النظام الغذائي.

وتقول: "مادة إل-كارنيتين قوي للطاقة فعلا. وهذه المادة موجودة في لحم البقر والضأن. وفي حالة عدم تنوع النظام الغذائي ونقص الفيتامينات والعناصر المعدنية والأحماض الأمينية يمكن تناول مواد مغذية لتحسين الحالة الصحية".

المصدر: Gazeta.Ru