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طريقة للتخلص من الوزن الزائد

الصحة

طريقة للتخلص من الوزن الزائد
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صورة تعبيرية
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يمكن أن يساعد تناول بعض المنتجات مساء على التخلص من مشكلة الوزن الزائد المرتبطة بهرمون الكورتيزول.

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وتقول الدكتورة يكتيرينا يانغ أخصائية الغدد الصماء: "ينتج الجسم الكورتيزول استجابة للجوع ونقص السكر في الدم. لذلك، إذا كان الشخص يشعر بالتوتر في كثير من الأحيان، أو يجد صعوبة في النوم أو يستيقظ في الليل، فإن الحميات الغذائية المنخفضة الكربوهيدرات ليست مناسبة له".

ووفقا لها، ينتج الكورتيزول في الغدد الكظرية، التي لا يمكنها تنفيذ وظيفتها بصورة كاملة من دون الكربوهيدرات في الطعام، وبالتالي يمكن أن تؤثر في عملية استقلابها.

وتنصح الطبيبة لتحسين مستوى هرمون الكورتيزول بتناول الكربوهيدرات المفيدة، وتناول الخضروات الجذرية الموسمية لتجنب حصول تقلبات في مستواه والحصول على نوم جيد.

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