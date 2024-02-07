البدء باختبار الصيدلية الروبوتية الذكية في موسكو (فيديو)

أعلن محافظ مدينة موسكو، سيرغي سوبيانين عن بدء عملية اختبار صيدلية روبوتية مميزة في إحدى مشافي المدينة.

وقال سوبيانين في قناته على تليغرام :"بدأت في مستشفى فوروخوبوفا بموسكو عملية اختبارات صيدلية روبوتية ذكية فريدة من نوعها.. مشروع الصيدلية الذكية هو مشروع تجريبي، وفي حال كان فعالا فسيتوسع ليشمل مستشفيات أخرى في المدينة".

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وأضاف:"يقوم النظام عالي التقنية الموجود في هذه الصيدلية بأتمتة عمليات استلام ومحاسبة وتخزين الأدوية، وبالإضافة إلى ذلك فإن الروبوت الموجود فيها يقوم بالتحقق من تاريخ انتهاء صلاحية الأدوية ومدى مطابقتها لمذكرات التسليم، وينظم طلبيات الأدوية لأقسام المستشفى، وهذا يبسط ويسرع عمل الأطباء إلى حد كبير".

المصدر: mos.ru