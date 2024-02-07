 
مباشر

البدء باختبار الصيدلية الروبوتية الذكية في موسكو (فيديو)

الصحة

البدء باختبار الصيدلية الروبوتية الذكية في موسكو (فيديو)
mos.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wxhv

أعلن محافظ مدينة موسكو، سيرغي سوبيانين عن بدء عملية اختبار صيدلية روبوتية مميزة في إحدى مشافي المدينة.

وقال سوبيانين في قناته على تليغرام :"بدأت في مستشفى فوروخوبوفا بموسكو عملية اختبارات صيدلية روبوتية ذكية فريدة من نوعها.. مشروع الصيدلية الذكية هو مشروع تجريبي، وفي حال كان فعالا فسيتوسع ليشمل مستشفيات أخرى في المدينة".

إقرأ المزيد
وزير الصحة الروسي: أكثر من 100 دواء لمرضى السرطان تخضع للتجارب السريرية في روسيا
وزير الصحة الروسي: أكثر من 100 دواء لمرضى السرطان تخضع للتجارب السريرية في روسيا

وأضاف:"يقوم النظام عالي التقنية الموجود في هذه الصيدلية بأتمتة عمليات استلام ومحاسبة وتخزين الأدوية، وبالإضافة إلى ذلك فإن الروبوت الموجود فيها يقوم بالتحقق من تاريخ انتهاء صلاحية الأدوية ومدى مطابقتها لمذكرات التسليم، وينظم طلبيات الأدوية لأقسام المستشفى، وهذا يبسط ويسرع عمل الأطباء إلى حد كبير".

المصدر: mos.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا