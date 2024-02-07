"منها تخفيض خطر الإصابة بالخرف".. الخصائص العلاجية للقرفة

تعتبر القرفة برائحتها المميزة وطعمها القوي من التوابل الشعبية، و تضاف كمادة علاجية إلى الشاي والقهوة والعصائد وغيرها من الأطباق.





ويشير الدكتور سيرغي أغابكين إلى أن الكثيرين يستخدمون القرفة دون أن يعلموا بخصائصها العلاجية.

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ووفقا له، أظهرت الدراسات أن القرفة قادرة على تخفيض خطر الإصابة بمختلف أشكال الخرف بما فيها الخرف الوعائي ومرض ألزهايمر. لذلك ينصح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40- 50 عاما بشرب القرفة بانتظام. ويتابع، وللزيوت الطيارة الموجودة في القرفة خصائص مضادة للبكتيريا، تمنع تكاثرها في تجويف الفم، ما يساعد على حماية مينا الأسنان.

ويشير أغابكين إلى أن التجارب المخبرية أكدت فعالية القرفة ضد سلالات معينة من الفيروسات، بما فيها مسببات الإنفلونزا. وبالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام القرفة لتخفيض مستوى السكر في الدم من خلال إضافتها إلى مشروبات مختلفة بما فيها منتجات الألبان.

وعموما من الأفضل استخدام القرفة غير المطحونة لأنها تحتفظ برائحتها وفوائدها. ويمكن إضافة القرفة إلى مختلف المشروبات والعصائد والمعجنات وأطباق الطعام المختلفة للتمتع بمذاقها والحصول على فوائدها.

المصدر: فيستي. رو