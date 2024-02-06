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طبيب يفند خرافات عن خطورة القهوة على الغشاء المخاطي في المعدة

الصحة

طبيب يفند خرافات عن خطورة القهوة على الغشاء المخاطي في المعدة
Globallookpress Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com
القهوة
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أعلن الدكتور أندريه خاريتونوف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أنه خلافا للاعتقاد السائد، لا يضر تناول القهوة والتفاح الحامض والحمضيات على معدة فارغة الغشاء المخاطي في المعدة.

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ووفقا له، لم يقدم أي دليل حتى الآن على ضرر هذه المنتجات، بما فيها ذات الحموضة العالية، التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحة الغشاء المخاطي في المعدة. ولكن تستثنى من ذلك المركبات الكيميائية الاصطناعية، مثل خلاصة الخل.

ويقول: "لا يوجد حاليا أي دليل على وجود منتجات (باستثناء مركبات كيميائية صناعية مثل خلاصة الخل أو المحاليل الأخرى) قادرة على إصابة الغشاء المخاطي في المعدة إلى الحد الذي يصبح فيه هذا الأمر خطيرا. لذلك يمكن شرب القهوة على معدة فارغة إذا لم تسبب أعراضا مزعجة".

وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن أن يلحق تناول أطعمة حارة ضررا كبيرا بالغشاء المخاطي. لأنه على العكس من ذلك، يمكن أن تحسن مادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الحار حالة المعدة.

ويقول : "كما يمكن أن تنشط الأطعمة الحارة الأوعية الدقيقة، وهو أمر ضروري لحماية الغشاء المخاطي".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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