التغذية عند الإصابة بأمراض البرد

يعاني جميع المرضى تقريبا من انخفاض الشهية خلال فترة مرضهم، لذلك لا ينصح بإجبارهم على تناول الطعام، وتجنب تحميل الجهاز الهضمي أكثر من اللازم.



وتشير الدكتورة ناديجدا تشيرنيشوفا، أخصائية أمراض الباطنية، إلى أن الجسم بهذه الطريقة يوفر الطاقة. لذلك يجب أن يكون طعام المريض خفيفا وسهل الهضم.

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وتقول: "لا ينصح أبدا بتقديم أطعمة مقلية أو غنية بالدهون واللحوم المدخنة والمخللات المختلفة للمريض. ولكن بدلا من ذلك يجب أن يكون للمريض نظام غذائي خفيف: أطباق الألبان، البيض، الدواجن، ويفضل أن يكون على شكل لحم مفروم، حتى يسهل هضمه. ويجب أن تكون الوجبة بكميات صغيرة ومتنوعة. كما يجب الإكثار من شرب الماء الدافئ العادي. لأن شرب الكثير من الماء مهم جدا لإزالة مسببات الأمراض والسموم التي تنتجها والمواد الضارة من الجسم بسرعة".

وتقول: "يمكن إضافة الليمون إلى الماء أو منقوع التوت البري أو العليق الأحمر أو منقوع أوراق الزيزفون. ولكن لا حاجة لإضافة السكر إلى المشروب، بل من الأفضل عدم إضافة السكر على الإطلاق".

المصدر: RT