أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك، أنها أجرت مشاورات مع ممثلي وزارة الخارجية الروسية ومنظمة الصحة العالمية وأكدوا عدم موثوقية البيانات المتعلقة بخطر حدوث جائحة جديدة.

وقالت الخدمة الصحفية للهيئة في بيان لها اليوم الخميس: "فيما يتعلق بهذه التصريحات، أجرت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك (روس بوتريب نادزور)، أيضا مشاورات مع ممثلي وزارة الخارجية الروسية والمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، فأكدوا عدم موثوقية البيانات حول خطر حدوث جائحة جديدة كما أوردت بعض قنوات تيلغرام".

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وأشارت الهيئة إلى أن الرسائل المتناقلة على بعض قنوات "تيلغرام" حول إعلان (بيان)منظمة الصحة العالمية عن الوباء القادم بحلول شهر مايو ناجمة عن "خطأ في التفسير".

حيث أوضحت الهيئة أن بيان منظمة الصحة العالمية كان يتعلق بوضع اتفاقية دولية جديدة لمكافحة الأوبئة ينبغي استكمالها بحلول مايو 2024.

وكانت الخدمة الصحفية للهيئة، قد أفادت في وقت سابق من اليوم بأن التصريحات بشأن مرض "إكس" قد لا تكون دوافعها علمية بل اقتصادية.

المصدر: نوفوستي+RT