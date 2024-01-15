خبيرة تحث مرضى السكري على التخلي عن نوعين من الأطعمة

حثت الدكتورة إيرينا بيساريفا خبيرة التغذية الروسية، الأشخاص الذين يعانون من داء السكري على التخلي عن نوعين من الأطعمة- التمور والزبيب.

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وتشير الطبيبة موضحة في حديث لـ NEWS.ru، إلى أن للتمور والزبيب مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم، أي أنه بعد تناولهما يرتفع مستوى الغلوكوز في الدم بسرعة، وهو ما يشكل خطورة على المصابين بداء السكري. كما تنصح الأشخاص الذين يعانون من مشكلات وأمراض الجهاز الهضمي باستبعاد هذين المنتجين من النظام الغذائي.

وتنصح الخبيرة بعدم شراء الفواكه المجففة غير المعبأة في علب خاصة، لعدم معرفة كم من الوقت مضى على تجفيفها وتخزينها، لأنها قد تحتوي على ميكروبات تسبب اضطراب عمل الأمعاء والتسمم ورد فعل تحسسي.

ووفقا لها، بالطبع الفواكه المجففة مصدر مهم للفيتامينات والعناصر المعدنية الضرورية للجسم، لاحتفاظها بنسبة عالية من الخصائص المفيدة للفواكه الطازجة، لأنها لا تخضع للمعالجة الحرارية.

المصدر: mail.ru