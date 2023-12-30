هولندا.. حماة البيئة يغلقون جزءا من طريق سريع حول العاصمة أمستردام

أغلق نشطاء منظمة (تمرد ضد الانقراض) جزءا من الطريق السريع الرئيسي حول العاصمة الهولندية أمستردام بالقرب من المقر السابق لبنك (أي إن جي) السبت، احتجاجا على تمويله للوقود الأحفوري

وقالت بلدية أمستردام في رسالة على منصة "إكس" إن سلطات تنظيم المرور أغلقت جزءا من الطريق وحولت مسار حركة المرور "لمنع ما يهدد الحياة".

وسار المئات من نشطاء حماية البيئة على الطريق بعد إغلاق نظمه الفرع الهولندي لمنظمة (تمرد ضد الانقراض). علما بأن المنظمة أغلقت في وقت سابق الطريق السريع المؤدي إلى لاهاي عدة مرات.

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وحمل المتظاهرون لافتة كتب عليها عبارة "التغيير أو الموت" بينما كانت شاحنتان للشرطة تسيران خلفهم ببطء.

وجاء الاحتجاج على الرغم من إعلان البنك في وقت سابق نيته الإسراع في الوقف التدريجي للقروض الممنوحة للتنقيب عن الوقود الأحفوري.

وأصدر البنك إعلانه بعد أسبوع من اتفاق ما يقرب من 200 دولة خلال مؤتمر المناخ الدولي (كوب 28) في دبي، على الابتعاد عن الوقود الأحفوري الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

وقال المتحدث باسم منظمة (تمرد ضد الانقراض)، ليت دي يونغ، إن خطة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري ليست بالسرعة الكافية.

يذكر أنه خلال الاحتجاجات السابقة، في لاهاي، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لإجبار النشطاء على الخروج من الطريق واعتقلت مئات الأشخاص.

المصدر: AP