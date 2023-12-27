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إيطاليا.. نجاح عملية زرع أعصاب ذراع هي الأولى في العالم

الصحة

إيطاليا.. نجاح عملية زرع أعصاب ذراع هي الأولى في العالم
Sputnik
صورة تعبيرية
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أفاد المركز العلمي والطبي في تورينو، الثلاثاء، أنه لأول مرة في العالم، يتم إجراء عملية زرع أنسجة عصبية مأخوذة من ساق لاستعادة حركة ذراع مشلولة.

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وكان هذا الرجل (55 عاما) وهو أحد العاملين في مجال الطب، قد تعرض قبل خمسة أشهر لحادث سير، ما تطلب بتر نصف ساقه اليسرى، كما أصيب مفصل كتف ذراعه اليسرى بأضرار بالغة.

ويشير التقرير الذي حصلت عليه وكالة نوفوستي الروسية للأنباء إلى أن "العملية الجراحية المعقدة استغرقت 12 ساعة، كان خلالها الطاقم الطبي يعمل على ربط الأعصاب المقطوعة من فرع العصب الشظوي بهدف إعادة أعصاب عضلات الطرف العلوي".

ويشير الخبراء إلى الطبيعة المبتكرة للعملية التي كانت ثمرة أربع سنوات من العمل البحثي. ويؤكدون أن مثل هذه العملية لزرع الأعصاب تجرى لأول مرة في العالم.

المصدر: نوفوستي

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