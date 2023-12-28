الأطباء الروس يبتكرون طريقة جراحية لعلاج جحوظ العينين

ابتكر أطباء جامعة سيتشينوف الطبية الروسية طريقة جراحية خاصة لعلاج الحالات المعقدة لجحوظ العينين.



ويشير المبتكرون إلى أن هذه الطريقة يمكن استخدامها عندما تبرز مقلة العين أكثر من 4 ملم. لأنه في هذه الحالة لا يكفي التدخل الجراحي التقليدي على الجزء الخارجي للعين، ولا بد من عملية جراحية داخلية، يجريها الأطباء عن طريق تجويف الأنف.

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ويقول البروفيسور بيتر كوتشيتكوف من قسم أمراض الأنف والأذن والحنجرة في معهد الطب السريري بالجامعة: "إذا كان المريض يعاني من جحوظ طفيف، أي أن مقلة العين تبرز 3-4 ملم عن وضعها الطبيعي، فيكفي تخفيف انضغاط العظام، وهو ما يقوم به أطباء العيون بنجاح. ولكن إذا كان جحوظ العين أكثر من 4 ملم، ولم تحقق جراحة العيون لتصحيحها تأثيرا واضحا، أو إذا كان المريض يعاني بالفعل من اعتلال عصبي بصري - ضغط على العصب البصري وضعف البصر، حينها يجب البدء بجراحة الأنف وإزالة الجدار الداخلي لمحجر العين بأسرع وقت ممكن".

ويذكر أنه في حالة الجحوظ، تتحرك مقلة العين إلى الأمام أو إلى الجانب. والسبب الأكثر انتشارا لهذه الحالات هو اضطرابات الغدد الصماء. وقد يؤدي جحوظ العين إلى إغلاق غير كامل للجفون، ما يسبب شعور المريض بالألم، وبوجود رمل في العين، وبالتالي انخفاضا ملحوظًا في حدة البصر. بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يسبب عيبا جماليا.

ووفقا للأطباء، يمكن إجراء هذه العملية التي تستمر حوالي ساعة واحدة على عين واحدة أو العينين معا. وقد أنقذ الأطباء بفضل هذه التقنية بالفعل أكثر من 500 عين.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"