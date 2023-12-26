طبيب: المكسرات ضرورية لتعزيز المناعة

كشف الدكتور الكسندر مياسنيكوف فائدة إضافة المكسرات إلى النظام الغذائي ودورها في تعزيز منظومة المناعة.



ووفقا له، تؤثر منتجات الحبوب الكاملة إيجابيا في الجسم أيضا ، لأنها تحتوي على الألياف الغذائية والفيتامينات والعناصر المعدنية المفيدة وكذلك على البروتين النباتي الغنية به البقول وفول الصويا.

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ويشير إلى أن الفواكه والخضروات وبذور اليقطين (مصدر للزنك) ولحم الدجاج والديك الرومي والأرانب والأسماك البحرية والنبيذ الأحمر (كمية قليلة) وبالطبع المكسرات جميعها تعزز منظومة المناعة.

ويقول: "ربما تكون المكسرات المنتج الأكثر أهمية وفائدة بشكل عام. فهي غنية بكل شيء. البوتاسيوم، والعناصر المعدنية الدقيقة، والبروتين النباتي، وغيرها من العناصر المفيدة".

ووفقا لمياسنيكوف، من المهم ليس فقط إضافة الأطعمة المفيدة لمنظومة المناعة إلى النظام الغذائي، بل استبعاد الأطعمة غير الصحية منه أيضا- المشروبات الغازية السكرية والوجبات السريعة ورقائق البطاطس والأطعمة "البيضاء" (مثل الأرز الأبيض والمعكرونة) لأنها يمكن أن تضعف المناعة. لذلك من الأفضل التخلي عنها. وبالإضافة إلى ذلك، يجب الحذر عند تناول اللحوم الحمراء ومنتجاتها المصنعة- النقانق وغيرها تثبط منظومة المناعة وتزيد من الالتهابات.

المصدر: فيستي. رو